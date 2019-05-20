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Факти / Україна / Політика

Зеленський попросив не звертатися до нього на ім’я по батькові

Володимир Зеленський попросив українців звертатися до нього просто на ім’я.

Зеленський попросив не звертатися до нього на ім’я по батькові

Володимир Зеленський виступив із заявою на тему того, як би він хотів, щоб українці до нього зверталися.

За словами президента України, він не підтримує звернення до себе на ім’я по батькові.

Зеленський попросив називати його просто Володимир.

Чому президенту не подобається таке звернення, глава держави не пояснив.

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Як відомо, 20 травня у Верховній Раді України відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

Фото: Зеленський – слуга народу

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