Як проходили інавгурації президентів України, в чому їх особливості та які погані прикмети супроводжували очільників держави – в матеріалі Фактів ICTV.

Інавгурація Леоніда Кравчука, першого президента України, запам’яталася зворушливістю моменту становлення незалежної і суверенної держави.

Сам Кравчук в одному зі своїх інтерв’ю розповів, що після присяги під час гімну у нього самого були очі на мокрому місці, а в залі багато жінок-парламентарів, не приховуючи емоцій, плакали.

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На початку 1990-х років присягати на Конституції перший президент не міг, адже вона з’явилася лише через кілька років. Тоді депутат Роман Лубківський запропонував, щоб президент тримав руку на духовній книзі. Обрали для цього Пересопницьке Євангеліє, і лише згодом до нього на трибуні Верховної Ради додали Конституцію України. І вже на двох книгах присягав на вірність українському народові Леонід Кучма.

Перша інавгурація Леоніда Кучми запам’яталася тим, що новообраний президент під час проголошення присяги тримався лише за Пересопницьке Євангеліє.

Коли президентові вручали булаву, поруч не було офіцера, якому новий очільник держави мав би її віддати. Леонід Кучма взяв булаву, потримав у руках – і поклав назад.

Друга інавгурація Кучми проходила помпезно поза Верховною Радою. Другий президент присягав на вірність народу в стінах Палацу Україна.

Віктор Ющенко у 2005 році перед інавгурацією вперше проходив через стрій почесної варти. Після чого президент відправився до Маріїнського палацу приймати військо, як головнокомандувач.

У той час на Майдані Незалежності зібралися десятки тисяч шанувальників Ющенка. До них він приїхав пізніше і закінчив свій виступ гаслом Слава Україні, однак відповіді на нього не прозвучало.

В цілому інавгурації перших трьох президентів проходили без особливих ексцесів і затримок.

Рекордсменом за кількістю конфузів і поганих знаків став Віктор Янукович. Тоді навіть уявити було важко, чим закінчиться його президентство.

Першою поганою прикметою став пам’ятник міфічним засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либідь, який з невідомої причини частково обвалився.

Багато хто в цьому побачив поганий знак, після якого послідував ще один. Коли Віктор Янукович заходив до Верховної Ради для інавгурації, то перед ним зачинилися двері.

Це був не єдиний казус. Як писала Українська правда, поки спікер Литвин продовжував оголошувати гостей, новий президент змушений був переминатися з ноги на ногу під зачиненими дверима залу. Отримавши сигнал, що гарант вже тут, спікер на півслові закінчив читати список.

Можна по-різному трактувати ці знаки, однак нині, то ми знаємо, як Янукович закінчив своє президентство.

Після позачергових виборів новим президентом обирають Петра Порошенка. У його інавгурації деякі теж побачили поганий знак.

Справа в тому, коли Петро Порошенко проходив через почесний караул, то одному з солдатів стало зле: у нього підкосилися ноги, впала зброя на підлогу.

Спочатку багато хто побачив у цьому знак того, що Україна скоро програє війну РФ, а Порошенко буде скинутий з посади.

Через п’ять років можна стверджувати, що страхи перед прикметою зазнали краху. Цього разу раунд був за скептиками, які дивляться на політика, а не на погані прикмети.

Раніше Факти ICTV зібрали все, що необхідно знати про процедуру інавгурації президента України.