Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про фінансові проблеми державного концерну Укроборонпром.

Уряд і іноземні партнери самоусунулися від аудиту державного концерну Укроборонпром, а внутрішніх ресурсів для перевірки суб’єкт господарювання не має. Про це написав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у своїй статті.

Він зазначив, що рішення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана піти у відставку жодним чином не торкнеться зобов’язання провести аудит в держконцерні, при тому що пошук аудитора Укроборонпром повинен завершитися 25 травня.

Іноземні партнери, зокрема США наполягали на аудиті з 2017 року. Проект їх тендера включав три лоти на суму 130 млн гривень. Однак на початку 2019 року посол США Марі Йованович надіслала листа голові українського уряду із закликом забезпечити фінансування аудиту за рахунок коштів бюджету.

– Ми продовжуємо закликати уряд підтримувати фінансування міжнародного фінансового аудиту та оцінки корпоративного управління Укроборонпрому. Кілька відомих західних аудиторських фірм подали заявки на цей тендер. Єдиним бар’єром для початку цього аудиту на сьогодні є відсутність державного фінансування. Ми просимо вас публічно підтримати фінансовий аудит і доручити Кабінету Міністрів виділити необхідні кошти для забезпечення його завершення, – йшлося в її листі.

У березні 2019 року після корупційного скандалу в оборонній сфері відбулося засідання РНБО, рішенням якого був ухвалений указ президента Про організацію проведення аудиту концерну із залученням міжнародних експертів.

Пізніше прем’єр Гройсман зобов’язав саме підприємство Укроборонпром протягом 10 днів завершити процедури з аудиторськими компаніями, визначити переможця і почати публічний фінансовий аудит компанії.

Автор зазначає, що на сьогодні в Укроборонпромі немає вільних коштів, а також реальних або потенційних джерел фінансування, щоб оплатити тендер за аудитом. У фінансових планах концерну такі витрати не передбачені.

Читайте: Аудит Укроборонпрому: в РНБО назвали вартість перевірки

Концерн звернувся до Мінекономрозвитку з проханням винести на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію, щоб використовувати для аудиту кошти з резервного фонду державного бюджету, пропонувалося взяти гроші в борг. Однак ця пропозиція не була підтримана урядом.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає ліквідацію Укроборонпрому.