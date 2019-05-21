Якщо всередині України найближчими роками не відбудеться прорив, то вікно в ЄС і НАТО може закритися.

Міністр закордонних Павло Клімкін вважає, що вікно в ЄС і НАТО для України може закритися, якщо в нашій країні найближчими роками не відбудеться прорив.

За його словами, потенціал для зовнішньої підтримки України вичерпаний, якщо не буде кардинальних змін в країні.

– Один колега про це відверто сказав: або ви перезавантажуєте політичну систему та економіку в країні, або далі ви нікуди не йдете, – сказав Клімкін.

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За його словами, така позиція залишається незважаючи на те, що в Україні вже провели низку корисних реформ.

До слова, в ЄС заявили, що Україна отримає додаткову фінансову допомогу тільки у тому випадку, якщо проведе успішні переговори з МВФ.