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Факти / Україна

Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО – Богдан

Радника президента Володимира Зеленського Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Олександр Данилюк

Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан розповів, що екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО.

Читайте: Що відомо про Андрія Богдана: біографія глави Адміністрації президента

– Дійсно, Олександр Данилюк розглядається на посаду голови РНБО, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації президента адвоката Андрія Богдана.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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