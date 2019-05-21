На Івано-Франківщині вже другий прихід великої води за останні 2 тижні. Через шалену зливу річка Павельче вийшла з берегів та прорвала захисну греблю. Рятувати довелося і себе, і домівки. А от щойно висадженій городині вже не допомогти. Як і городині на Закарпатті, де пронеслася негода.

Негода побила листя овочів. Свіженький врожай, який достигав спочатку в теплицях, а тепер на сонці – рятувати довелося всіма можливими способами. Вціліле довелося збирати достроково.

Постраждала на Закарпатті й довгоочікувана полуниця, сезон якої тільки-но почався. Якщо надалі не буде сонця, вона може втратити смак. А покупці кілька зайвих гривень, адже непогода завжди впливає на вартість ягоди.

Не дорахуються врожаю не тільки на Західній Україні, а й у центрі. Тут підморозило перший цвіт на плодових деревах.

В Україні склалася парадоксальна ситуація. В одних районах – шалені зливи, в інших – посуха. І така ситуація може бути в одній і тій же області.

Тож якої городини та фруктів українцям може бракувати цього року через погоду? Вже зараз зрозуміло – через довготривалі дощі проблеми будуть із цукровим буряком. А значить і з виробництвом цукру. Врожай же картоплі, якою запасаються зазвичай у липні, доведеться збирати на місяць пізніше.

Обробка – це, по-перше, знищення бур’янів. Але через дощі нині вони ростуть рекордними темпами.

Читайте: Пора садити. 10 овочів і фруктів, які можна посадити на дачі

На Київщині не рятують врожай і теплиці. Бо підвищена вологість навіть там. І це добре видно – зелень вже починає жовтіти. Селяни тільки розводять руками – розраховували на власний врожай, а доведеться йти купувати овочі на ринок.

А от на Херсонщині теплиці врятувати врожай допомогли. Та й з погодою тут краще за інші області. Тому, наприклад, та ж полуниця вродила і солодка, і, як кажуть, один в один.

З чим не буде проблем, прогнозують аграрії, так це з яблуками. У більшості регіонів вони вже відцвіли ще до непогоди. Чого не скажеш про персики.

В Україні ж проблема не тільки використання врожаю, а й як його потім зберегти. Сховищ для фруктів та овочів просто не вистачає. То ж у міжсезоння – як от зараз – може виникнути дефіцит, як це трапилося цієї весни із цибулею.

Як не дивно але відрізнити імпортні та українські овочі практично неможливо. А от ціна завезених буває навіть меншою. Бо українським фермерам постійно доводиться рятувати врожай від погоди.

Утім, попри проблеми з погодою, в міністерстві агрополітики запевняють: дефіциту овочів та фруктів цього року не буде. Нинішній стрибок цін називають короткочасним. Щойно на ринках з’явиться продукція нового врожаю, ціни поповзуть до низу.

Але радіти, все ж, рано. Адже будь якої миті можуть трапитися нові сюрпризи. Не зважаючи, на те, що у природи немає поганої погоди, битва за врожай ще не закінчилася.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вибрати корисні фрукти і овочі.