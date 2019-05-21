Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,20 грн/$.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 16,53 копійки до 26,2029 грн/$. Гривня істотно зміцнилася до долара і євро.

20 травня, пісня інавгурації Зеленського, українська гривня значно посилилася на міжбанківському валютному ринку і НБУ знизив офіційний курс гривні на 2,53 копійки до 26,3682 грн/$.

Курси валют на 21.05.2019 від НБУ:

$100 – 2620,2895 грн;

– 2620,2895 грн; €100 – 2926.0773 грн;

– 2926.0773 грн; 100 польських злотих – 680.9899 грн;

– 680.9899 грн; 10 російських рублів – 4,0632 грн;

– 4,0632 грн; 100 швейцарських франків – 2597,9555 грн;

– 2597,9555 грн; 100 юанів – 238.5324 грн.

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Нагадаємо, вибори та суди щодо ПриватБанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.