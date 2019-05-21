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Факти / Україна / Політика

Ляшку не дозволили провести стрім із консультації Зеленського з лідерами фракцій

Лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка охорона АП не пустила на консультації з президентом Володимиром Зеленським з телефоном, через який він вів стрім.

ляшко

У будівлі АП, де сьогодні президент Володимир Зеленський проводить консультації зі спікером Верховної Ради і лідерами фракцій, Олег Ляшко заявив, що його партія готова до розпуску парламенту, хоча вважає його неконституційним.

Весь цей час він вів пряму трансляцію у Facebook через свій мобільний.

Але потрапити до зали засідань головному радикалу країни не вдалося – охорона вимагала залишити телефон, але Ляшко відмовився.

– Я прошу пропустити мене на консультації з президентом. Зеленський сказав охороні заблокувати мій прохід до зали. Я хочу, щоб українці бачили, як за зачиненими дверима він проводить консультації, – сказав політик.

Ляшко все ж зупинив трансляцію, залишив охороні телефон, і тоді його пустили на консультації з Зеленським.

Читайте: Казуси інавгурації Зеленського і розпуск Ради – прогноз астролога

Нагадаємо, під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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