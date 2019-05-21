До будівлі Адміністрації Президента України на Банковій тепер можна вільно пройти як з боку вулиці Лютеранської, так і з Інститутської.

Біля будівлі АП сьогодні, 21 травня, прибрали пости правоохоронців, які раніше вимагали показати посвідчення особи.

Тобто тепер можна пройти до головного входу Адміністрації Президента Володимира Зеленського та Будинку з химерами.

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Навколо Адміністрації Президента Зеленського прибрали пости / 2 фотографии

Вчора президент Володимир Зеленський провів перші зустрічі в адміністрації з главами кількох держав, які приїхали на інавгурацію.

Фото: ЛІГА.net