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Факти / Україна

Навколо Адміністрації Президента Зеленського прибрали пости

До будівлі Адміністрації Президента України на Банковій тепер можна вільно пройти як з боку вулиці Лютеранської, так і з Інститутської.

Навколо Адміністрації президента Зеленський прибрав пости

Біля будівлі АП сьогодні, 21 травня, прибрали пости правоохоронців, які раніше вимагали показати посвідчення особи.

Тобто тепер можна пройти до головного входу Адміністрації Президента Володимира Зеленського та Будинку з химерами.

Читайте: Інавгурація Зеленського: підтримка суспільства і потужний удар по владі

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Навколо Адміністрації Президента Зеленського прибрали пости / 2 фотографии

Вчора президент Володимир Зеленський провів перші зустрічі в адміністрації з главами кількох держав, які приїхали на інавгурацію.

Фото: ЛІГА.net

Джерело: ЛІГА.net

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