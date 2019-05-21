Володимир Зеленський приречений опинитися на політичному роздоріжжі, на якому два зі сценаріїв уб’ють його рейтинг, а третій – країну. Про це розмірковує політичний оглядач Павло Казарін.

Володимир Зеленський на посаді президента України опиниться перед політичним роздоріжжям, на якому його чекає вибір із трьох сценаріїв.

Про майбутнє Зеленського як президента розмірковує політичний оглядач Павло Казарін у сюжеті Ранку у великому місті.

За словами експерта, два зі сценаріїв уб’ють його рейтинг, а третій – країну.

По-перше, Зеленський може застрягнути у сценарії війни, завершити яку швидко не вийде, розмірковує Казарін.

– У тому самому просторі, в якому мінські угоди, співпраця з МВФ, символічний контур за периметром країни та інше “ні кроку назад”. Проблема лише у тому, що цей простір приречений знижувати його рейтинг.

Проти рейтингу новообраного президента гратиме також його боротьба проти корупції в країні, вважає експерт.

– Тому що боротьба за зміни правил гри – це боротьба проти існуючих фінансово-промислових груп і кланів. Ресурси яких сумарно перевищують ресурси, які є у держави. І якщо клани відчують загрозу – вони стануть торпедувати будь-кого, хто оголосить їм війну.

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У рамках третього сценарію Зеленський повинен буде відповісти за обіцянки про зниження тарифів, зростання зарплат, падіння цін і нових комунальних платіжок, розмірковує політоглядач.

– Реальність у тому, що атракціон небаченої щедрості може мати лише одного спонсора – Росію. Заради обнулення українського дрейфу Кремль може піти на поступки. Знизити ціни на газ. Виділити кредити. І заново занурити Україну в простір політичної корупції та “русского міра”.

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Як повідомлялося, Зеленський відзначив важливість посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.