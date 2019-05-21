США може надати фінансову допомогу для Нафтогазу у вигляді гарантій на євробонди.
Нафтогаз України може отримати від США допомогу для наповнення газових сховищ.
За словами міністра енергетики США Ріка Перрі, аби взимку не виникало проблем з газом, Нафтогаз повинен набрати в підземні сховища газу на $2 млрд.
Зважаючи на це, США можуть надати допомогу на закупівлю газу для України у вигляді гарантій на євробонди.
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Таким чином компанії вдасться накопичити необхідну кількість газу в підземних сховищах, погасити заборгованість і збільшити кількість видобутку газу.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв зустрілися з делегацією США, де обговорили транзит і видобуток газу.