США може надати фінансову допомогу для Нафтогазу у вигляді гарантій на євробонди.

Нафтогаз України може отримати від США допомогу для наповнення газових сховищ.

За словами міністра енергетики США Ріка Перрі, аби взимку не виникало проблем з газом, Нафтогаз повинен набрати в підземні сховища газу на $2 млрд.

Зважаючи на це, США можуть надати допомогу на закупівлю газу для України у вигляді гарантій на євробонди.

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Таким чином компанії вдасться накопичити необхідну кількість газу в підземних сховищах, погасити заборгованість і збільшити кількість видобутку газу.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв зустрілися з делегацією США, де обговорили транзит і видобуток газу.