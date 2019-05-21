Сьогодні Укртранснафта відновила транзит російської нафти в країни ЄС.
Укртранснафта сьогодні о 10.46 відновила прийом російської нафти на ЛВДС Мозир для її подальшого транзиту через трубопровід Дружба в країни Євросоюзу.
– Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці Фенешлітке (Угорщина), – йдеться у повідомленні.
Поставки нафти призупинили через те, що угорська MOL повідомила про те, що на їх боці виникли технічні проблеми.
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Білорусь же призупинила транзит нафти, оскільки в Україні відсутні вільні резервуари для відкачування забрудненої нафти з РФ.
До слова, Нафтогаз подав скаргу в Єврокомісію через дії російського Газпрому.
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