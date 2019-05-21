Україна впроваджує антидемпінгові мита на імпорт цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) впроваджує антидемпінгові мита на ввезення в Україну цементних клінкерів і портландцементу з Росії у розмірі 114,95%, з Білорусі – 57,03% і з Молдови – 94,46%.
– Мита стягуватимуться протягом п’яти років, – йдеться на сайті.
МКМТ встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 рр.
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Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні санкції і мита на деякі російські товари з 1 серпня.
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