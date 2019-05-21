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Факти / Україна

Вадим Пристайко може стати новим главою МЗС – ЗМІ

Очолити Міністерство закордонних справ при президентові Володимирі Зеленському може Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко може стати главою МЗС, а Олену Зеркаль можуть призначити заступником голови Адміністрації Президента з міжнародних питань.

Наразі Вадим Пристайко перебуває на посаді посла України при НАТО, а Олена Зеркаль є заступником міністра закордонних справ.

Зеркаль зустрічала іноземних гостей разом з президентом Володимиром Зеленським на інавгурації і брала участь у зустрічах з іноземними делегаціями в АП разом з Вадимом Пристайком.

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Зараз Зеленський розглядає відповідні кандидатури для призначення.

До слова, дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 або 28 липня.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

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