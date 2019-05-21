Володимир Зеленський та Андрій Коболєв обговорили з делегацією США співробітництво в енергосфері та підготовку до опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський і голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв зустрілися з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю України та США в енергетичній сфері, зокрема видобуток газу і питання збереження транзитного потенціалу України.

Коболєв відзвітував про підготовку України до проходження майбутнього опалювального сезону, і політики обговорили фінансування та накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

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Від української сторони у зустрічі взяли участь радники нового президента Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, голова місії України при НАТО, надзвичайний і повноважний посланник України Вадим Пристайко.

З американської – спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.

До слова, після інавгурації Зеленський провів перші переговори з президентами Грузії, Угорщини, Естонії і Литви.

Джерело: Нафтогаз