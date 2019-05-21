PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зливи та грози: циклон Axel затримається в Україні

Циклон Axel, який приніс в Україну дощі та грози, пануватиме в країні і завтра, 22 травня.

Погода

Завтра циклон Axel продовжить лити дощі у більшості областей України. Також місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз вірогідні шквальний вітер і град.

Сухо буде лише на сході країни. Похолодання не очікується, температура повітря буде комфортною 19-23 градуси. На півдні до +25 градусів, на заході 16-21 градусів. До Києва дощі з грозами прийдуть вдень. Температура повітря складе близько +20 градусів.

ÐÐµÑ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑÐ¾ÑÐ¾.

Читайте: Потоп на Прикарпатті: пошкоджено два мости, тисячі будинків у воді

До слова, негода в Україні накоїла чимало лиха, вчора на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл. А в одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.

Джерело: Наталка Діденко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка