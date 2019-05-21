Циклон Axel, який приніс в Україну дощі та грози, пануватиме в країні і завтра, 22 травня.

Завтра циклон Axel продовжить лити дощі у більшості областей України. Також місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз вірогідні шквальний вітер і град.

Сухо буде лише на сході країни. Похолодання не очікується, температура повітря буде комфортною 19-23 градуси. На півдні до +25 градусів, на заході 16-21 градусів. До Києва дощі з грозами прийдуть вдень. Температура повітря складе близько +20 градусів.

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До слова, негода в Україні накоїла чимало лиха, вчора на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл. А в одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.

Джерело: Наталка Діденко