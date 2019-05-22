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Факти / Україна / Політика

Гройсман збирає Кабмін на засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирає Кабінет міністрів на засідання.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман 22 травня на 11.00 скликає засідання Кабміну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час інавгурації запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що подасть у відставку відразу після засідання уряду.

Читайте: Зеленський повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єра – Гройсман

Згідно з Конституцією, Верховна Рада повинна розглянути заяву про його відставку не пізніше, ніж на 10 день після її надходження, якщо вона надійшла під час чергової сесії.

Якщо заява надходить у міжсесійний період, то її розглядають під час першого пленарного тижня чергової сесії.

Прем’єр-міністр вважається звільненим з посади після прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту. Разом з його відставкою звільняється весь уряд.

Верховна Рада повинна протягом 60 днів сформувати новий уряд.

Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.

Дивіться трансляцію засідання Кабміну 22 травня 2019 онлайн.

Нагадаємо, сьогодні на позачергове засідання збирається Верховна Рада.

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