Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирає Кабінет міністрів на засідання.

Володимир Гройсман 22 травня на 11.00 скликає засідання Кабміну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час інавгурації запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що подасть у відставку відразу після засідання уряду.

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Згідно з Конституцією, Верховна Рада повинна розглянути заяву про його відставку не пізніше, ніж на 10 день після її надходження, якщо вона надійшла під час чергової сесії.

Якщо заява надходить у міжсесійний період, то її розглядають під час першого пленарного тижня чергової сесії.

Прем’єр-міністр вважається звільненим з посади після прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту. Разом з його відставкою звільняється весь уряд.

Верховна Рада повинна протягом 60 днів сформувати новий уряд.

Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.

Дивіться трансляцію засідання Кабміну 22 травня 2019 онлайн.

Нагадаємо, сьогодні на позачергове засідання збирається Верховна Рада.