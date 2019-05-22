Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирає Кабінет міністрів на засідання.
Володимир Гройсман 22 травня на 11.00 скликає засідання Кабміну.
Напередодні президент України Володимир Зеленський під час інавгурації запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що подасть у відставку відразу після засідання уряду.
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Згідно з Конституцією, Верховна Рада повинна розглянути заяву про його відставку не пізніше, ніж на 10 день після її надходження, якщо вона надійшла під час чергової сесії.
Якщо заява надходить у міжсесійний період, то її розглядають під час першого пленарного тижня чергової сесії.
Прем’єр-міністр вважається звільненим з посади після прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту. Разом з його відставкою звільняється весь уряд.
Верховна Рада повинна протягом 60 днів сформувати новий уряд.
Кабінет міністрів та відповідно прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.
Дивіться трансляцію засідання Кабміну 22 травня 2019 онлайн.
Нагадаємо, сьогодні на позачергове засідання збирається Верховна Рада.