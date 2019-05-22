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Факти / Україна / Політика

Моя посада не змінилася: Зеркаль залишається в МЗС

Олена Зеркаль залишається на посаді заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції.

Елена Зеркаль МИД

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль залишається працювати у МЗС.

– Моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися – заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюсь, далі буду займатися, – заявила Зеркаль.

Вона додала, що усі важливі проекти її професійного життя стосуються утвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами й у світі.

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Зеркаль підкреслила, що посади важливі у контексті досягнення цілей, водночас, її ціллю є просування та захист інтересів України.

– А кар’єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами, – заявила вона.

Нагадаємо, 21 травня на сайті президента України з’явився указ № 309, яким Зеркаль призначалася на посаду заступника глави Адміністрації президента. Проте згодом указ зник. Сьогодні, 22 травня, указом № 315 Володимир Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль.

Фото: Lana Zerkal

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