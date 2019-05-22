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Факти / Україна

Новим главою РНБО стане Данилюк – АП

В Адміністрації Президента заявили, що секретарем РНБО стане Олександр Данилюк.

Олександр Данилюк

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що екс-міністра фінансів Олександра Данилюка повинні призначити секретарем Ради національної безпеки і оборони.

За його словами, президент Володимир Зеленський вже вирішив відповідне питання і підписав указ.

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Рябошапка додав, що указ про призначення Данилюка секретарем РНБО повинні опублікувати найближчим часом.

До слова, першим заступником глави СБУ президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова.

Джерело: ЛІГА.net

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