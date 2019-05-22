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Факти / Україна

Погода в Україні на 22 травня (КАРТА)

У середу, 22 травня, по всій території України пройдуть дощі з грозами.

Погода

Погода 22 травня буде дощовою по всій території України, очікуються грози.

На сході країни очікується вдень 22-24°, вночі 12-14°.

У західних областях вдень 16-21°, вночі 9-12 вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 22 травня

На півночі країни вдень 22-24°, вночі 12-14°.

У південних областях 19-23° вдень, вночі 12-15 вище нуля.

У Києві сьогодні очікується дощ, вдень 22-24° вище нуля, вночі 12-14°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.

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