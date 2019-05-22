Якщо Верховна Рада відмовиться змінювати виборче законодавство, то вибори можуть пройти за старим законом.

Представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що у тому випадку, якщо Верховна Рада не підтримає зміни в законі про вибори, то позачергові парламентські вибори можуть провести за старою системою.

Він додав, що президент не зможе нічого з цим зробити, адже він наділений тільки правом законодавчої ініціативи і не може ухвалювати закони.

Стефанчук додав, що у Зеленського є кілька подальших планів, які залежали від того, як Верховна Рада відреагує на закон.

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– Ми реакцію отримали, далі ми вибудовуватимемо нашу тактику за планом А, Б або В, які у нас є, – сказав представник президента.

Нагадаємо, Верховна Рада під час позачергового засідання не внесла до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи.