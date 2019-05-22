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Факти / Україна / Політика

Пристайко призначений заступником глави АП

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.

Вадим Пристайко

Відповідний указ президента №317/2019 опублікований на сайті глави держави.

– Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації Президента України, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Вадима Пристайка планують призначити главою МЗС.

Читайте: Що відомо про Вадима Пристайка і чи готовий він стати главою МЗС

З 2014 по 2017 рік Пристайко працював на посаді заступника міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

У 2017 році він став главою місії України при НАТО.

До слова, авторка проекту про люстрацію Тетяна Козаченко вважає, що призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана порушує закон про люстрацію.

 

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