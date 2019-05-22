Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.
Відповідний указ президента №317/2019 опублікований на сайті глави держави.
– Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації Президента України, – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що Вадима Пристайка планують призначити главою МЗС.
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З 2014 по 2017 рік Пристайко працював на посаді заступника міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
У 2017 році він став главою місії України при НАТО.
До слова, авторка проекту про люстрацію Тетяна Козаченко вважає, що призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана порушує закон про люстрацію.