Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.

Відповідний указ президента №317/2019 опублікований на сайті глави держави.

– Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації Президента України, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Вадима Пристайка планують призначити главою МЗС.

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З 2014 по 2017 рік Пристайко працював на посаді заступника міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

У 2017 році він став главою місії України при НАТО.

До слова, авторка проекту про люстрацію Тетяна Козаченко вважає, що призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана порушує закон про люстрацію.