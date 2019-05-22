Кабінет міністрів ухвалив проект постанови про вихід України з трьох окремих договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав для України.
Уряд схвалив проект постанови про вихід України з трьох договорів СНД.
Це рішення прийнято з метою припинення для України дії таких протоколів:
- Про уніфікацію підходу та укладення Угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна.
- Угоди між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері.
- Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами.
Читайте: Україна вийшла з угоди СНД щодо стандартизації озброєння
Міжнародні договори втратили своє практичне значення та не застосовуються у звязку з дотриманням податкового законодавства, де діють міжнародні міжурядові договори про уникнення подвійного оподаткування з країнами СНД.
Нагадаємо, екс-президент України Петро Порошенко ще у травні 2018 року своїм указом зупинив дію договорів СНД.