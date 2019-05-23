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Факти / Україна / Політика

Чернов підтримав об’єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах

Голова Харківської облради Сергій Чернов заявив про необхідність об’єднання регіональних лідерів задля реформи децентралізації.

Чернов підтримав об’єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах

Створення політичної сили, яка об’єднає регіональних і місцевих лідерів, доцільне за нинішніх політичних умов та сприятиме поглибленню процесів децентралізації. Про це заявив президент Української асоціації місцевого самоврядування, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, коментуючи ініціативу мерів Харкова та Одеси об’єднати зусилля для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Зокрема, на думку Чернова, метою об’єднання регіональних лідерів у політичну партію має бути завершення реформи децентралізації влади в Україні.

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– Я підтримую ідею і людей, які виступають за розвиток регіонів, поглиблення реформи децентралізації та посилення місцевого самоврядування. Останнім часом реформа дещо пригальмувала, сьогодні існує небезпека, що процес може бути заморожений.

Тому є необхідність об’єднатися, щоб зберегти курс на децентралізацію і ті досягнення, якими Україна може пишатися, – сказав голова Харківської облради.

На думку експертів, представництво регіональних еліт у Верховній Раді з урахуванням процесу децентралізації має бути посилене. Як заявив політолог Андрій Золотарьов, проект з участю авторитетних мерів має всі шанси подолати не тільки 3%, а і бар’єр 5% і бути представленим у парламенті.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Джерело: РБК-Україна

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