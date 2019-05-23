Голова комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський не виключає можливість відкликання законопроекту №10318 щодо відтермінування нового ринку електроенергії.

Головна умова – уряд повинен взяти відповідальність на себе. Про це він заявив у рамках форуму з енергетичної безпеки України.

– Верховна Рада ухвалила законопроект два роки тому про ринок електроенергії. У законопроекті чітко розписані зобов’язання всіх органів виконавчої влади та всіх ключових стейкхолдерів щодо того, що потрібно було зробити, – повідомляє Домбровський.

За його словами, якщо уряд чи Міністерство енергетики готові взяти відповідальність і переконані, що ринок можна запускати з 1 липня, то вони можуть так і сказати: Друзі, ми переконані, що ринок можна запускати з 1 липня. Ми беремо на себе відповідальність. Ми можемо і відкликати цей законопроект.

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– Йдеться про покладання спеціальних зобов’язань на Енергоатом, Укргідроенерго і частково на Укренерго, про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про проведення конкурсу на введення нових генерувальних потужностей та інші, – розповіли в уряді.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який введе в Україні третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна €500 млн макроекономічної допомоги від ЄС і подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.