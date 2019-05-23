Київ може претендувати на перспективу вступу до Європейського Союзу, але не у найближчій перспективі, кажуть експерти.

– Членство України у Євросоюзі в історичній, стратегічній перспективі неможливе. Не тільки через нас, але і через можливості ЄС нас інтегрувати і через те, що Росія чинить дуже великий опір. Але це не означає, що ми повинні припинити євроінтеграцію.

7 травня 2009 у Празі ЄС запускає програму Східне партнерство – політику зміцнення стосунків з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном.

Оскільки на відміну від балканських країн ЄС не може запропонувати цій шістці перспективу членства, була обрана інша модель. Головна мета – політичне зближення з ЄС та економічна інтеграція східних сусідів. Вирішальним кроком для партнерів було підписання Угоди про асоціацію.

Яка перспектива членства України в ЄС

Після кривавих подій на Євромайдані, анексії Криму та початку війни на Донбасі влітку 2014 Україна таки підписала угоду про Асоціацію з ЄС, яка передбачала зону вільної торгівлі з Євросоюзом, перспективи надання безвізу та фінансову допомогу на проведення реформ.

Читайте: Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони

Україна останні місяці неодноразово заявляла, що прагне більш тісної співпраці з ЄС. Петро Порошенко на конференції лідерів країн Східного партнерства заявив, що Європа підтримує запропонований Києвом принцип чотирьох союзів. А саме: шенгенський, митний, енергетичний та цифровий.

До слова, 23 травня у низці європейських країн розпочинаються вибори до Європейського парламенту.

Фото: Dreamstime