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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ працюватиме в Україні за графіком і готовий до співпраці з новим Кабміном

Місія МВФ продовжить роботу в Україні відповідно до графіку та готова працювати з новим Кабміном після його формування.

МВФ працюватиме в Україні за графіком і готовий до співпраці з новим Кабміном

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує працювати в Києві за графіком.

За словами голови Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райса, місія також веде переговори з урядом щодо проведення реформ.

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Джеррі Райс також зазначив, що МВФ готовий продовжувати співпрацю з новим урядом після його формування.

Він додав, що місія не коментує політичні питання в жодній країні. Тому, як тільки після виборів сформують новий Кабінет міністрів, МВФ готовий відновити обговорення співпраці з Україною.

Раніше Факти ICTV писали, коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ.

Джерело: УНІАН

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