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Факти / Україна

НАТО розширить військову підтримку України

У НАТО обіцяють розширити співпрацю з метою захисту території України.

НАТО розширить військову підтримку України

Військову підтримку Україні від НАТО буде розширено. Про це заявив новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс.

В Альянсі обіцяють продовжити навчання українських військ та розширити співпрацю з метою захисту території України.

– Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки, – заявив він.

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Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання військового комітету НАТО висловив прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері екс-главі Генштабу ЗСУ Віктору Муженку.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський призначив новим главою Генштабу  Руслана Хомчака.

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