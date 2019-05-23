У НАТО обіцяють розширити співпрацю з метою захисту території України.

Військову підтримку Україні від НАТО буде розширено. Про це заявив новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс.

В Альянсі обіцяють продовжити навчання українських військ та розширити співпрацю з метою захисту території України.

– Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки, – заявив він.

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Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання військового комітету НАТО висловив прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері екс-главі Генштабу ЗСУ Віктору Муженку.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський призначив новим главою Генштабу Руслана Хомчака.