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Факти / Україна / Політика

Петиція за відставку Зеленського зібрала понад 25 тис. голосів

На сайті президента України електронна петиція За відставку Володимира Зеленського зібрала понад 30 тис. голосів. Для розгляду документа президентом достатньо 25 тис.

Петиція за відставку Зеленського

Електронна петиція За відставку президента України Володимира Зеленського зібрала понад 30 тис. голосів.

До слова, для розгляду петиції головою держави необхідно зібрати 25 тис. голосів.

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Петиція була зареєстрована Максимом Безруком 22 травня.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський прокоментував голосування у Раді за законопроект про зміну виборчого законодавства.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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