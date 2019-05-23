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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 травня (КАРТА)

У четвер, 23 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

Погода

На сході пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +14°, вдень до +22°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +14°, вдень до +27°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура вночі до +10°, вдень до +21°.

У північних областях без опадів, температура вночі до +15°, вдень до +24°.

У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +12°, вдень до +25°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 23 травня

У Києві без опадів, температура до + 24°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.

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