У четвер, 23 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

На сході пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +14°, вдень до +22°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +14°, вдень до +27°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура вночі до +10°, вдень до +21°.

У північних областях без опадів, температура вночі до +15°, вдень до +24°.

У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +12°, вдень до +25°.

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У Києві без опадів, температура до + 24°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.