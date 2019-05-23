Сенат США пропонує розширити фінансову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.
Комітет з питань збройних сил сенату США затвердив проект закону про Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони.
У ньому передбачено виділення $300 млн для надання безпекової допомоги Україні.
З них $100 млн повинно бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.
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Крім того, США також пропонують розширити напрями допомоги у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна може отримати від США $2 млрд на закупівлю газу.
Джерело: Посольство України в США
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