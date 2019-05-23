Сенат США пропонує розширити фінансову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.

Комітет з питань збройних сил сенату США затвердив проект закону про Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони.

У ньому передбачено виділення $300 млн для надання безпекової допомоги Україні.

З них $100 млн повинно бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Читайте: США ввели додаткові санкції проти Росії

Крім того, США також пропонують розширити напрями допомоги у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна може отримати від США $2 млрд на закупівлю газу.

Джерело: Посольство України в США