Екс-міністр енергетики Іван Плачков розкритикував пропозицію експертів про покладання функції субсидування тарифів для населення на енергокомпанії.

Іван Плачков вважає, якщо покладати субсидування населення на приватні компанії, то втрачається сенс введення ринку електроенергії.

– Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях – через Енергоатом, без утиску його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку, – зазначив він.

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На думку експерта, загалом логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.

– Я взагалі негативно це оцінюю. Компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи не переглядаються багато років, – заявив Плачков.

Нагадаємо, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припускає покладання тарифів на держкомпанії.