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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Субсидування тарифів приватними компаніями суперечить ідеї європейського ринку – Плачков

Екс-міністр енергетики Іван Плачков розкритикував пропозицію експертів про покладання функції субсидування тарифів для населення на енергокомпанії.

Субсидування тарифів приватними компаніями суперечить ідеї європейського ринку – Плачков

Іван Плачков вважає, якщо покладати субсидування населення на приватні компанії, то втрачається сенс введення ринку електроенергії.

– Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях – через Енергоатом, без утиску його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку, – зазначив він.

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На думку експерта, загалом логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.

– Я взагалі негативно це оцінюю. Компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи не переглядаються багато років, – заявив Плачков.

Нагадаємо, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припускає покладання тарифів на держкомпанії.

Джерело: Українські новини

Фото: Unsplash

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