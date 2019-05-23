Єврооблігації України здешевшали через новини про нібито згортання місії МВФ в Україні.

Єврооблігації України за підсумками 22 травня впали у ціні на 0,1-1% у залежності від терміну погашення, а прибутковість їх зросла на 01-015%.

Євробонди могли здешевшати через новини у ЗМІ про те, що Міжнародний валютний фонд нібито припиняє місію в Україні через розпуск Верховної Ради і відставку Кабміну.

Пізніше представники МВФ спростували цю інформацію і повідомили, що вони продовжують свою роботу в Україні, але більш глибокого заяви не прозвучало, розмірковують учасники ринку.

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Також інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, заявив глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 21 травня.