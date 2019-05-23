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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євробонди України втрачають у ціні – причина

Єврооблігації України здешевшали через новини про нібито згортання місії МВФ в Україні.

Євробонди України втрачають у ціні – причина

Єврооблігації України за підсумками 22 травня впали у ціні на 0,1-1% у залежності від терміну погашення, а прибутковість їх зросла на 01-015%.

Євробонди могли здешевшати через новини у ЗМІ про те, що Міжнародний валютний фонд нібито припиняє місію в Україні через розпуск Верховної Ради і відставку Кабміну.

Пізніше представники МВФ спростували цю інформацію і повідомили, що вони продовжують свою роботу в Україні, але більш глибокого заяви не прозвучало, розмірковують учасники ринку.

Читайте: МВФ перегляне співпрацю з Україною після перевиборів – Герус

Також інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, заявив глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 21 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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