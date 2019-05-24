Проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових і застосували заборонені Мінськими угодами міномети.

Бойовики обстрілювали позиції сил ООС з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поранення отримав один український військовий.

Двічі окупанти вели обстріли біля Миколаївки та населеного пункту Піски – з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Тричі біля Старогнатівки та Чермалика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Двічі в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також окупанти вели вогонь в районі Піщевика, Гнутового, Лебединського, Новотроїцького та Золотого-4.

Двоє бойовиків були вбиті, ще один – поранений.

Нагадаємо, 16 травня у зоні ООС внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Джерело: ООС