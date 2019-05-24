PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики обстріляли ЗСУ з мінометів та ПТРК, поранено військового

Проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових і застосували заборонені Мінськими угодами міномети.

ООС Донбас

Бойовики обстрілювали позиції сил ООС з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поранення отримав один український військовий.

Двічі окупанти вели обстріли біля Миколаївки та населеного пункту Піски – з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте: ОБСЄ зафіксувала важку техніку РФ на Донбасі поблизу лінії розмежування

Тричі біля Старогнатівки та Чермалика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Двічі в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також окупанти вели вогонь в районі Піщевика, Гнутового, Лебединського, Новотроїцького та Золотого-4.

Двоє бойовиків були вбиті, ще один – поранений.

Нагадаємо, 16 травня у зоні ООС внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Джерело: ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хомчак пояснив опитування серед військових щодо “ЛДНР”
Новий керівник Генштабу Хомчак розповів про реформу армії
ЗСУ вивчають ставлення військових до перемовин з “ЛДНР”
Українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком
Люди, які нас захищали: 3 історії воїнів ООС, які загинули за Україну
Вісім бійців ООС потрапили у полон бойовиків на Донбасі
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Перший указ президента Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка