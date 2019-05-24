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День Києва 2019: які вулиці перекриють і де обмежать рух транспорту

У День Києва 25-26 травня у столиці тимчасово обмежать рух транспорту через деякі вулиці.

День Києва 2019: які вулиці перекриють і де обмежать рух транспорту

З нагоди святкування Дня Києва у столиці обмежать рух транспорту, а деякі вулиці перекриють.

25-26 травня обмеження руху передбачено:

  • на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською (25-26 травня під час фестивалю Країна Франкіана);
  • за маршрутом площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро Шулявська – просп. Перемоги – площа Перемоги (25 травня з 5:30 до 17:30 під час міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK).

Також передбачається перекриття руху:

  • на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського (25-26 травня під час фестивалю Країна Франкіана);
  • вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка (25 травня з 05:30 до 17:30);
  • за маршрутом вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (26 травня з 09:30 до 16:00);
  • за маршрутом Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК Олімпійськи – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного пробігу під каштанами).
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День Києва 2019: які вулиці перекриють і де обмежать рух транспорту / 5 фотографий

Читайте: День Києва 2019: афіша заходів

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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