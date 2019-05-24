Павло Дуров розповів, що вибір лібертаріанства основною ідеологією партії Слуга народу викликає у нього хороше передчуття щодо майбутнього України.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що рішення президента Володимира Зеленського вибрати лібертаріанство в якості основної ідеології його партії Слуга народу викликає у нього хороше передчуття щодо майбутнього України.
– У мене хороше передчуття щодо майбутнього України. В цілому, у країн колишнього СРСР величезний потенціал. Особливо перспективні місця з прогресивною податковою політикою, – сказав він.
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Дуров навів приклад з нульовим корпоративним податком і електронним громадянством в Естонії та простоту податкового та візового режиму в Грузії.
На його думку, такі рішення роблять країни цікавими для бізнесу.
Нагадаємо, 22 травня представник президента України Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що в основі ідеології партії Слуга народу лежить лібертаріанство.