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Факти / Світ / Росія

Хороше передчуття щодо майбутнього України – Дуров про політику Зеленського

Павло Дуров розповів, що вибір лібертаріанства основною ідеологією партії Слуга народу викликає у нього хороше передчуття щодо майбутнього України.

дуров

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що рішення президента Володимира Зеленського вибрати лібертаріанство в якості основної ідеології його партії Слуга народу викликає у нього хороше передчуття щодо майбутнього України.

– У мене хороше передчуття щодо майбутнього України. В цілому, у країн колишнього СРСР величезний потенціал. Особливо перспективні місця з прогресивною податковою політикою, – сказав він.

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Дуров навів приклад з нульовим корпоративним податком і електронним громадянством в Естонії та простоту податкового та візового режиму в Грузії.

На його думку, такі рішення роблять країни цікавими для бізнесу.

Нагадаємо, 22 травня представник президента України Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що в основі ідеології партії Слуга народу лежить лібертаріанство.

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