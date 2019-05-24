Новий український правопис замінить редакцію від 1992 року, але остаточний варіант змін досі не оприлюднили.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, який відповідає за мовну політику зазначає, що змінами до правопису займалося Міністерство освіти. Сам же проект постанови уряду лише підводить нормативну базу під недіючий український правопис.

– Документ широко обговорювався, проходив засідання урядового комітету, там є поступовий період його застосування, думаю, після підписання прем’єром буде оприлюднення, – пояснює Розенко.

Натомість у Міністерстві освіти і науки запевняють, що до правопису стосунку не мають, ним займалася спеціальна мовна комісія уряду. Відповідно – документом розпоряджається уряд.

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Співголова мовної комісії Богдан Ажнюка каже, що остаточний правопис знаходиться нині “десь в урядових колах”. Коли його оприлюднять – поки невідомо.

Ажнюк підтвердив, що у варіант, який був винесений на громадські обговорення, вносилися зміни.

А поки ми чекаємо на остаточний варіант нового правопису, то пропонуємо вашій увазі підбірку змін, які запропонували на громадських обговореннях.