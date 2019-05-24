Нацбанк України оскаржив обидва рішення Окружного адміністративного суду у справі ПриватБанку.

Націоналізація ПриватБанку не скасовується, бо Національний банк України подав позови щодо оскарження обидвох рішень Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації фінустанови та щодо скасування рішення про визначення пов’язаних осіб з ПриватБанком.

У НБУ пояснюють, що суд, окрім іншого, не взяв до уваги те, що ПриватБанк напередодні націоналізації мав потребу в капіталі, а його екс-власники проігнорували виконання програми його оздоровлення.

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Також Окружний адмінсуд неправильно застосував норми матеріального права щодо того, як банками розраховуються кредитні ризики, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, Апеляційний адмінсуд відхилив скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі ПриватБанку.