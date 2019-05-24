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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Націоналізація не скасовується: НБУ подав апеляції щодо ПриватБанку

Нацбанк України оскаржив обидва рішення Окружного адміністративного суду у справі ПриватБанку.

Націоналізація не скасовується: НБУ подав апеляції щодо ПриватБанку

Націоналізація ПриватБанку не скасовується, бо Національний банк України подав позови щодо оскарження обидвох рішень Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації фінустанови та щодо скасування рішення про визначення пов’язаних осіб з ПриватБанком.

У НБУ пояснюють, що суд, окрім іншого, не взяв до уваги те, що ПриватБанк напередодні націоналізації мав потребу в капіталі, а його екс-власники проігнорували виконання програми його оздоровлення.

Читайте: Чим загрожує денаціоналізація ПриватБанку: попередження Світового банку

Також Окружний адмінсуд неправильно застосував норми матеріального права щодо того, як банками розраховуються кредитні ризики, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, Апеляційний адмінсуд відхилив скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі ПриватБанку.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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