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Парламентські вибори: ЦВК назвала розмір застави

Центральна виборча комісія оприлюднила розміри грошової застави для кандидатів у Верховну Раду і відкрила рахунок для зарахування цих коштів.

Парламентські вибори: ЦВК назвала розмір застави

Партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі повинна внести заставу у розмірі 4,173 млн грн.

– Для кандидатів в одномандатному окрузі розмір грошової застави становить 41, 730 тис. грн, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Тимчасово змінити місце голосування на парламентських виборах можна  до 15 липня включно.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

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