Центральна виборча комісія оприлюднила розміри грошової застави для кандидатів у Верховну Раду і відкрила рахунок для зарахування цих коштів.
Партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі повинна внести заставу у розмірі 4,173 млн грн.
– Для кандидатів в одномандатному окрузі розмір грошової застави становить 41, 730 тис. грн, – йдеться у повідомленні.
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Тимчасово змінити місце голосування на парламентських виборах можна до 15 липня включно.
Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.
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