У п’ятницю, 24 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.
24 травня вночі у західній частині та в північних областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.
У західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди град.
Вітер переважно південний, у західній частині – північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви та шквали 15-20 м/с.
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Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.
У Києві очікуються дощі та грози.
Температура вдень 24-26°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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