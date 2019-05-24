У п’ятницю, 24 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.

24 травня вночі у західній частині та в північних областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди град.

Вітер переважно південний, у західній частині – північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви та шквали 15-20 м/с.

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Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві очікуються дощі та грози.

Температура вдень 24-26°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.