Святослав Вакарчук йде на вибори до Верховної Ради заради звільнення українців, які незаконно ув’язнені в Росії.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів, що вважає своїм головним завданням як політика звільнення українців, які незаконно перебувають в ув’язненні на території Росії.

– Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політичні ув’язнені, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання, – сказав він.

Вакарчук розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока надів йому на руку браслет.

Читайте: Коли в Україні парламентські вибори

– Я не знімаю цей браслет, і він мені кожного дня нагадує, заради чого я повинен йти у Верховну Раду – для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов і інші якомога швидше повернулися додому живими і неушкодженими, – сказав він.

Раніше Вакарчук розповів про основні напрямки політики партії Голос, яка візьме участь у майбутніх парламентських виборах.

Фото: Святослав Вакарчук