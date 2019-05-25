У столиці сьогодні почали святкувати День Києва. Концерти, експозиції, безкоштовні екскурсії та велопробіги – як святкують жителі та гості міста у матеріалі Фактів ICTV.
День Києва цього року святкують 25-26 травня. У зв’язку з цим у столиці проходить ціла низка заходів на будь-який смак.
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Серед заходів концерти, фестивалі, велопробіг, марафон, фрегата, безліч виставок та ярмарків, а також безкоштовні екскурсії по місту.
До слова, Факти ICTV розповідали куди піти у столиці на День Києва.
Нагадаємо, нагоди святкування Дня Києва у столиці обмежать рух транспорту, а деякі вулиці перекриють.
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