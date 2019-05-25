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День Києва 2019: як святкують жителі та гості столиці

У столиці сьогодні почали святкувати День Києва. Концерти, експозиції, безкоштовні екскурсії та велопробіги – як святкують жителі та гості міста у матеріалі Фактів ICTV.

День Києва 2019: як святкують жителі та гості столиці

День Києва цього року святкують 25-26 травня. У зв’язку з цим у столиці проходить ціла низка заходів на будь-який смак.

Читайте: День Києва: що ви знаєте про столицю України – ТЕСТ

Серед заходів концерти, фестивалі, велопробіг, марафон, фрегата, безліч виставок та ярмарків, а також безкоштовні екскурсії по місту.

До слова, Факти ICTV розповідали куди піти у столиці на День Києва.

Нагадаємо,  нагоди святкування Дня Києва у столиці обмежать рух транспорту, а деякі вулиці перекриють.

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