Протягом доби бойовики 17 раз обстріляли позиції українських військових. Зокрема, ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка, Гнутове, Новоселівка Друга та Лебединське на Донецькому напрямку з мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

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На Луганському напрямку бойовики з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, Золотого-4, Майорську та Станиці Луганської.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС загинув, один отримав поранення.

Раніше Факти ICTV писали, що вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками.

Фото: military_tv_ua