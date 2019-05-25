PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донбасі загинув український військовий

Протягом доби бойовики 17 раз обстріляли позиції українських військових. Зокрема, ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

На Донбасі загинув український військовий

Бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка, Гнутове, Новоселівка Друга та Лебединське на Донецькому напрямку з мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

Читайте: Загострення на Донбасі: поранено чотирьох військових

На Луганському напрямку бойовики з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, Золотого-4, Майорську та Станиці Луганської.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС загинув, один отримав поранення.

Раніше Факти ICTV писали, що вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками.

Фото: military_tv_ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики обстріляли Новотроїцьке, Гнутове та Лебединське – поранено бійця
Бойовики обстріляли ЗСУ з мінометів та ПТРК, поранено військового
Українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком
Люди, які нас захищали: 3 історії воїнів ООС, які загинули за Україну
Вісім бійців ООС потрапили у полон бойовиків на Донбасі
Загострення на Донбасі: поранено чотирьох військових
Втрати у зоні ООС: загинув військовий, ще одного поранено
Видавання російських паспортів на Донбасі: ЄС думає над санкціями
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка