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Факти / Україна

У Борисполі призупинили вильоти літаків через погоду

У міжнародному аеропорту Бориспіль призупинили вильоти літаків через погану погоду.

борисполь

Співробітник аеропорту Бориспіль розповів, що вильоти літаків припинені через грозу.

– Перони поставлені в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії МАУ, – повідомив він.

За словами співробітника, всі інші авіакомпанії також повинні відкласти рейси згідно з міжнародною інструкцією.

Читайте: Без пояснення причини. У аеропорту Бориспіль застрягли дві сотні туристів

Він додав, що відновлення роботи перонів залежить від погоди і невідомо на який час відкладені рейси.

Нагадаємо, 31 березня в аеропорту Бориспіль відкрився термінал F.

Джерело: УНН

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