У міжнародному аеропорту Бориспіль призупинили вильоти літаків через погану погоду.
Співробітник аеропорту Бориспіль розповів, що вильоти літаків припинені через грозу.
– Перони поставлені в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії МАУ, – повідомив він.
За словами співробітника, всі інші авіакомпанії також повинні відкласти рейси згідно з міжнародною інструкцією.
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Він додав, що відновлення роботи перонів залежить від погоди і невідомо на який час відкладені рейси.
Нагадаємо, 31 березня в аеропорту Бориспіль відкрився термінал F.
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