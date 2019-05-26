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Факти / Україна / Політика

Адмінпротокол за мітинг: Геращенко обурена діями поліції

Ірина Геращенко висловила своє обурення через затримання в Рівному двох людей, які вийшли на акцію за імпічмент президента Володимира Зеленського.

Адмінпротокол за мітинг: Геращенко обурена діями поліції

25 травня у Рівному двох учасників мітингу за імпічмент Володимира Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко готує запит до Нацполіції щодо затримання мітингувальників.

– Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх в Рівному. Готую запит до Нацполіції, – повідомила Геращенко.

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Політик нагадала, що попередні п’ять років люди чи не щодня пікетували , оголошували голодування, розбивали намети, а іноді це були не тихі акції, але це демократія.

Нагадаємо, на сайті президента України електронна петиція за відставку Володимира Зеленського зібрала понад 30 тис. голосів. Для розгляду документа президентом достатньо 25 тис.

Джерело: Iryna Gerashchenko

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