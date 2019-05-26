У День Києва 25-26 травня у столиці тимчасово обмежать рух транспорту через деякі вулиці.

З нагоди святкування Дня Києва у столиці обмежать рух транспорту, а деякі вулиці перекриють.

25-26 травня обмеження руху передбачено:

на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською (25-26 травня під час фестивалю Країна Франкіана);

за маршрутом площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро Шулявська – просп. Перемоги – площа Перемоги (25 травня з 5:30 до 17:30 під час міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK).

Також передбачається перекриття руху:

на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського (25-26 травня під час фестивалю Країна Франкіана);

вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка (25 травня з 05:30 до 17:30);

за маршрутом вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (26 травня з 09:30 до 16:00);

за маршрутом Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК Олімпійськи – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного пробігу під каштанами).





















День Києва 2019: які вулиці перекриють і де обмежать рух транспорту / 5 фотографий

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До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.