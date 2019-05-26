Дочасним виборам таки бути, але за старою системою. Президенту так і не вдалося домовитися з депутатами про скасування мажоритарки.

Вже наступного дня після інавгурації президент збирає лідерів фракцій на Банковій. Консультації тривали понад дві години. І якщо з розпуском Ради все було більш-менш зрозуміло, то за якою системою проводити вибори – виникли гострі дискусії.

Одразу після зустрічі депутати заявляли, що начебто домовились прибрати мажоритарку. А також зменшити прохідний бар’єр для партій – з п’яти до трьох %. Але вже наступного дня на позачерговому засіданні Ради усе пішло шкереберть.

Читайте: Коли в Україні парламентські вибори

Проти змін виступила навіть група Відродження, яка вважалась лояльною до нового президента. Можливо тому, що за соцопитуваннями вона не долає навіть тривідсотковий бар’єр.

Зрештою, Рада не спромоглася навіть включити до порядку денного законопроекти президента.

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко назвала розпуск Ради абсолютно законним, оскільки коаліції немає вже кілька років.

Чи захочуть депутати взагалі когось звільняти, враховуючи, що стартувала виборча кампанія. І очікується вона жорсткою та непередбачуваною. Чого варта лише поява на перегонах партії Голос Святослава Вакарчука, яка може сплутати карти багатьом політичним гравцям.

Стара культура – це коли олігархи в буквальному сенсі володіють парламентом, в них там цілі міні-фракції, вони платять їм зарплати. Насправді, депутатів обирають виборці, а підзвітні вони своїм спонсорам. Це треба міняти, – Святослав Вакарчук

Музикант нас запевнив, що діючих депутатів у його партійному списку не буде. Можливо, їх висуватимуть на мажоритарні округи. Але лише тих, хто матиме бездоганну репутацію. Поділився Вакарчук і з ким формуватиме коаліцію у разі перемоги на виборах.

Свої виборчі списки вже активно почала формувати й партія Слуга народу, яку, ймовірно, очолить радник президента Дмитро Разумков. А політсила Порошенка перейменувалася: замість БПП Солідарність – Європейська солідарність. Скорочено – ЄС.

До слова, Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Верховну Раду.