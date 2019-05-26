Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Києва та гостей столиці з Днем міста.

26 травня українці святкують День Києва. З цієї нагоди президент України привітав усіх містян та туристів.

– Я переїхав до Києва у 2003 році. По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса — він точно не залишає байдужим, — зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що у місті не все ідеально, але це робить Київ живим та справжнім.

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– За це ми його і любимо. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серці цього міста народжується свобода. Києве, я люблю тебе, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в День Києва 25-26 травня в столиці тимчасово обмежать рух транспорту на деяких вулицях.

Джерело: Володимир Зеленський