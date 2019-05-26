Сепаратисти обстріляли Верхньоторецьке з боку непідконтрольної Пантелеймонівки.
Підрозділи сепаратистів обстріляли житлові будинки в селі Верхньоторецьке у Донецькій області.
Напередодні спостерігачі зробили світлини обстрілу Верхньоторецького.
– У результаті вибуху гранати згорів будинок по вулиці Вишнева, 6. Крім того, по тій самій вулиці Вишнева у будинку під номером 3 внаслідок попадання і розриву гранати пошкоджено дах, – повідомили спостерігачі.
Внаслідок обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав.
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З початку проведення операції Об’єднаних сил рятувальниками відновлено 335 житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня.
Джерело: штаб ООС