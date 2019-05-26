Підрозділи сепаратистів обстріляли житлові будинки в селі Верхньоторецьке у Донецькій області.

Напередодні спостерігачі зробили світлини обстрілу Верхньоторецького.

– У результаті вибуху гранати згорів будинок по вулиці Вишнева, 6. Крім того, по тій самій вулиці Вишнева у будинку під номером 3 внаслідок попадання і розриву гранати пошкоджено дах, – повідомили спостерігачі.