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Факти / Україна / Політика

На Донбасі бойовики обстріляли мирне село

Сепаратисти обстріляли Верхньоторецьке з боку непідконтрольної Пантелеймонівки.

На Донбасі бойовики обстріляли мирне село

Підрозділи сепаратистів обстріляли житлові будинки в селі Верхньоторецьке у Донецькій області.

Напередодні спостерігачі зробили світлини обстрілу Верхньоторецького.

– У результаті вибуху гранати згорів будинок по вулиці Вишнева, 6. Крім того, по тій самій вулиці Вишнева у будинку під номером 3 внаслідок попадання і розриву гранати пошкоджено дах, – повідомили спостерігачі.

Внаслідок обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав.

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На Донбасі бойовики обстріляли мирне село / 4 фотографии

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З початку проведення операції Об’єднаних сил рятувальниками відновлено 335 житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня.

Джерело: штаб ООС

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