PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Стабільні тарифи на електроенергію залишаться протягом 1,5 року – Чех

Завдяки покладанню спецзобов’язань щодо субсидування населення на Енергоатом і Укргідроенерго тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні протягом 1,5 року.

Стабільні тарифи на електроенергію залишаться протягом 1,5 року – Чех

Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

– Сьогодні тарифи на електричну енергію, яка відпускається населенню, стримуються. Є крос-субсидування за рахунок тарифів юридичних осіб. Люди хочуть знати, як довго будуть стримуватися тарифи для населення у ліберальному ринку. Не менш ніж півтора року, якщо виходити з проекту постанови Кабміну про покладання спеціальних обов’язків, – вважає Чех.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії Енергоатом і Укргідроенерго спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

– Я вважаю, що пропозиції, представлені уряду, вирішують проблему. У генеруючих компаній, у складі яких електростанції, що працюють на вугіллі, висока собівартість – у Західенерго, Дніпроенерго, Донбасенерго, – стверджує експерт.

За його словами, покладання спеціальних обов’язків на ці компанії призведе до збільшення ціни електроенергії.

Спеціальні зобов’язання – продавати певну кількість електроенергії за ціною, що не менше, ніж собівартість.

– У Енергоатому собівартість низька, в Укргідроенерго паливної складової взагалі немає, там дуже низька собівартість.

Нагадаємо, Енергоатом вважає введення енергоринку вигідним для споживачів.

Джерело: Українські новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Субсидування тарифів приватними компаніями суперечить ідеї європейського ринку – Плачков
Домбровський не виключає відкликання законопроекту щодо відтермінування енергоринку
Субсидування тарифів потрібно покласти на держкомпанії – Корольчук
Субсидії населенню повинні платити держкомпанії – Котко
Енергоатом наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку – Сергій Бєдін
Ринок електроенергії можна вводити поетапно – Воллер
Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня – єврокомісар Шефчович
Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка