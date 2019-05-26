Завдяки покладанню спецзобов’язань щодо субсидування населення на Енергоатом і Укргідроенерго тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні протягом 1,5 року.

Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

– Сьогодні тарифи на електричну енергію, яка відпускається населенню, стримуються. Є крос-субсидування за рахунок тарифів юридичних осіб. Люди хочуть знати, як довго будуть стримуватися тарифи для населення у ліберальному ринку. Не менш ніж півтора року, якщо виходити з проекту постанови Кабміну про покладання спеціальних обов’язків, – вважає Чех.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії Енергоатом і Укргідроенерго спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

– Я вважаю, що пропозиції, представлені уряду, вирішують проблему. У генеруючих компаній, у складі яких електростанції, що працюють на вугіллі, висока собівартість – у Західенерго, Дніпроенерго, Донбасенерго, – стверджує експерт.

За його словами, покладання спеціальних обов’язків на ці компанії призведе до збільшення ціни електроенергії.

Спеціальні зобов’язання – продавати певну кількість електроенергії за ціною, що не менше, ніж собівартість.

– У Енергоатому собівартість низька, в Укргідроенерго паливної складової взагалі немає, там дуже низька собівартість.

Нагадаємо, Енергоатом вважає введення енергоринку вигідним для споживачів.